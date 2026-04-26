秋元康氏が新しくプロデュースする男性アイドルグループ「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ（クラウドテン）」が２６日、横浜市内でお披露目イベントを開催し、結成後初めて一般のファンに生パフォーマンスを届けた。２３日の記者会見でお披露目された３０人。この日は「さりげない未来」「君とＳｏｍｅｄａｙ」「ごめん愛こそ全て」の３曲をパフォーマンスし、初めてファンとの交流を楽しんだ。イベントを終え、佐藤流星は「初めて応