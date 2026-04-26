「柔道・全日本選手権」（２６日、日本武道館）体重無差別で行われ、決勝で世界選手権９０キロ級銀メダリストの田嶋剛希（２８）＝パーク２４＝が同金メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）を下し、初優勝。１２年大会を制した加藤博剛以来１４年ぶりの９０キロ級選手による優勝を飾った。一進一退の攻防が続いたが、残り１５秒で田嶋が浮き技で技ありを奪い、勝ち切った。試合後は歓喜の涙を流した田嶋は「ぶっちゃけ自