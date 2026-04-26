◇セ・リーグヤクルト0―3中日（2026年4月26日バンテリンD）首位・ヤクルトはここまで開幕から4戦4勝と無類の強さを誇った日曜日に初黒星を喫した。最下位の中日相手に今季初の3連敗＆カード全敗。高橋宏ら相手投手陣を攻略できなかった。休日にファンを喜ばせてきた進撃が止まり、池山監督は「まあ3連敗もそうだし、日曜日の負けもそうだし、全て初めてのことは初が付くので。これから火曜日も負けが続くと初4連敗と