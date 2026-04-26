明治安田J2・J3百年構想リーグ第12節（26日・GIKENスタジアムほか＝4試合）西A組首位の徳島が高知に1―2で敗れ、勝ち点27のまま。高知は同24とした。東でA組は八戸が秋田を破り、B組の長野が松本に勝った。