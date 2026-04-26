◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人の井上温大投手（２４）が、６回３安打１失点（自責０）の快投で今季２勝目を挙げた。防御率は１．９０まで良化した。試合後、ヒーローインタビューを受けた左腕は「岸田さんが引っ張ってくれて、先頭バッターをしっかりきることができたのでそこがよかったなと思います」と女房役の岸田に感謝。終盤でも直球は１５０キロ台を計時し「真っすぐが、すごいよくて。