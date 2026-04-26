スピードスケートで夏冬通じ日本女子最多の五輪10個のメダルを獲得し、今季限りで引退した高木美帆さん（31）が、26日放送のニッポン放送「笑福亭鶴瓶日曜日のそれ」（日曜後4・00）にゲスト出演し、引退会見を振り返った。3月にオランダでの世界選手権に出場し、現役最後のレースを終えて帰国。4月6日に都内で引退会見を開いた。2時間に及ぶ会見の最後に、質疑応答で挙手したのは、姉で平昌五輪2冠の菜那さんだった。高木