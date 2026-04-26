俳優の大東駿介が、２６日放送の「メシドラ〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（日本テレビ系）に出演。人気お笑い芸人との関係を語った。大東は一人っ子だが、満島真之介は「下にも上にも兄弟いそう。一人っ子感ない」、ＥＸＩＴ・兼近大樹は「このやわらかさというか、人との交流のうまさは後付けですね」とたたえた。とはいえ、大東は「大阪におる時は人見知りすぎて、決まった友達としか一緒にいなかった」と告白。続け