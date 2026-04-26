柔道男子１００キロ超級で２０１６年リオデジャネイロ五輪銀メダルの原沢久喜（長府工産）が、新日本プロレスで活躍するウルフアロンに言及した。現在は米国で柔道指導に携わる原沢だが、無差別級で争われる柔道の全日本選手権（２６日、東京・日本武道館）に出場。約１年ぶりの大会は９０キロ級でパリ五輪銀メダルの村尾三四郎（ＪＥＳエレベーター）に内股で一本負けを喫して、準々決勝で姿を消した。試合後には「今年は環