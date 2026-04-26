懐かしくもどこか新しい、新感覚カセットカフェ渋谷駅C1出口から徒歩約6分。カセットテープで音楽を楽しめるカフェ「CASSE」が見えてきます。サブスクリプションの音楽配信サービスが主流となった現代で、カセットテープ音楽を楽しむことができる体験型カフェ。再生や巻き戻しといった少し手間のかかる動作も、アナログならではの楽しさのひとつとして体験できます。「CASSE」は、若い世代の人たちにもカセット音楽をカジュアルに