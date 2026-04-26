庭園を眺めながら八女茶でリラックスできる「茶庭 仁」「茶庭 仁 - 玉露と抹茶の庵（以下、茶庭 仁）」があるのは、Osaka Metro恵美須町駅1-A出口のすぐそば。大阪の観光地として名高い通天閣や新世界市場などが徒歩圏内にあり、多くの観光客が行き交います。そんな大阪らしいにぎわいに包まれた通り沿い。小さな階段を上がった先が「茶庭 仁」です。通りの喧騒とは対照的に、店内はシックで落ち着いた雰囲気。奥には、「茶庭 仁」