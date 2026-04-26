歌手兼女優IUが、葬儀に駆けつけてくれた同僚たちに心からの感謝を伝えた。去る4月24日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『私は1人で暮らす〜シングルのハッピーライフ〜』には、俳優ユ・スビンが出演し、ドラマ『21世紀の大君夫人』で共演している女優イ・ヨン、IUとともに、行きつけの店を訪れる様子が捉えられた。【写真】4歳上俳優と交際中のIU、恋愛観を告白？最近、祖父を亡くしたIUは「両親が2人に感謝していた」とし