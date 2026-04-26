パワーバルジを持つFRPボンネットで差別化MGB GTのV8エンジン化で、一躍注目を集めたケン・コステロ氏。仕上がりは素晴らしく、発表すると注文が殺到。ブリティッシュ・レイランド社を率いたドナルド・ストークス氏も試乗し、似た仕様のMGBがない理由を、自社の技術者へ問いただしたという。【画像】新車時以上の好印象MGB GT V8量産版とコステロ仕様レストモッド版にMGAも全127枚1973年に量産版のMGB GT V8が発売され、ロ