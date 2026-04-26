貴重な灯火だったV8エンジンのMGB GT英国の自動車産業が苦境に立たされていた1970年代、MGB GT V8は貴重な灯火といえた。しかし多くの要因が複雑に絡み、成功といえる結果は残せなかった。【画像】新車時以上の好印象MGB GT V8量産版とコステロ仕様レストモッド版にMGAも全128枚技術的な詰めの悪さが、その理由の1つになった。急激なポンドのインフレと、V型8気筒エンジンへの関心を奪ったオイルショックが、追い打ちをか