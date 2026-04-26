高校野球の春季千葉県大会は26日、準々決勝4試合が行われ、ベスト4が決定した。準決勝は5月2日、千葉県総合スポーツセンター野球場で行われる。大会4連覇がかかる今春センバツ4強の専大松戸は8―0の7回コールドで千葉黎明を下した。専大松戸の「4番・捕手」吉岡伸太朗（3年）が初回に右越え2ランを放つなど5回までに三塁打、二塁打でサイクル安打に王手。大記録に単打を残すだけだったが、7回コールドで4打席目は回ってこな