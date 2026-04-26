イランとの協議に向けたアメリカ代表団の仲介国パキスタンへの派遣は中止されました。アメリカトランプ大統領「（政府代表団の）派遣を中止した。我々には全てのカードがある」トランプ大統領は25日に出発するとしていた代表団について、移動時間が長すぎることなどを理由に派遣を中止したと明らかにしました。「イラン側から多くの提案があったが十分ではなかった」と主張、派遣中止の決定直後に「より良い新しい提案が届いた」