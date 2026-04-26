京都は26日、城陽市内で公開練習を行った。29日にG大阪戦（サンガS）。前節・C大阪戦から10日間のインターバルがある中、いよいよFWラファエル・エリアスの復帰が秒読み段階に入った。この日はフルメニューを消化。チョウ貴裁監督は「先週末の練習試合にも出ていますし、メディカルのゴーサインも出ています」と明かした。3月14日・C大阪戦で負傷して1カ月半。指揮官は常々「誰か1人に依存するチームではない」と口にするが、G