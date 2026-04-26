お笑いタレントのキンタロー。（44）が26日、自身のXを更新。新作ものまねを披露するも、別の人物に似ているとの指摘が相次いだ。キンタロー。は25日放送のフジテレビ系「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル」に出演したことを報告し、「ひっそりとこっそりとHANAのYURIさんになりきって言い張って、紛れ込みましたお許しください」と人気女性グループ「HANA」のメンバーYURIのものまねを披露。フォロワーからは