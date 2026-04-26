【SVリーグ】SAGA久光スプリングス 3-0大阪マーヴェラス（4月26日・女子CS決勝）26日、バレーボール「大同生命SVリーグ チャンピオンシップ2025-26」の女子CS決勝第2戦が横浜BUNTAIで行われ、SAGA久光スプリングスが昨日に続いて昨季の初代SVリーグ女王の大阪マーヴェラスを撃破。先に2勝を挙げ、国内トップリーグではVリーグ時代の2021−22年以来4季ぶり9度目、SVリーグとしては初となる優勝で二代目女王に輝いた。昨日、同会