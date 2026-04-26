アメリカのトランプ大統領が出席していた夕食会の会場で25日、31歳の男が発砲し、トランプ大統領は会場から退避させられました。会場の中にいたワシントン支局の林英美記者から、当時の状況について伝えてもらいます。発生当時、私はこの先にあるホテル内の会場で、出入り口となっているドアに近いテーブルを地元メディアの記者たちと囲んで食事をしていました。トランプ大統領が会場に入り、オープニングセレモニーが始まってから