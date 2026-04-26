言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、日常的な体の状態から、自然界の生き物の暮らし、さらに古くから親しまれているお菓子まで、意外な接点を持つ3つの言葉を選びました。頭の中をすっきりと整理して、空欄に入る2文字を丁寧につなぎ合わせてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□し□□な□□まヒント：上新粉と砂糖を練り上げた、モ