ボディメイクトレーナーの樫木裕実さんが26日までにインスタグラムを更新。63歳の誕生日を迎えたことを報告した。【写真】63歳とは思えない驚愕の美ボディを披露した樫木裕実さん樫木さんは、「皆さまに支えられながら年齢重ねてもいつまでも悪ガキな私が63歳になりました」と、近影をアップ。真っ白なチューブトップとタイトなパンツ、黒のロングブーツを合わせた大胆な"腹見せ"コーデを着こなしており、オレンジ一色の背景も相ま