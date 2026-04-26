西武はネビンの決勝打で3連勝パ・リーグ球団主催のファーム公式戦が26日、3試合行われ、ロッテはハヤテに8-3で勝利、日本ハムは楽天に12-0で大勝、西武はDeNAに4-2で白星を挙げた。ロッテ先発の小島和哉投手は4回4安打無失点と安定した投球を見せた。打線は初回に山口航輝外野手の適時打で先制し、3回には岡村了樹捕手の2号ソロなどで6点を追加。8回には櫻井ユウヤ内野手の公式戦初本塁打も飛び出し、試合を優位に進めた。救援