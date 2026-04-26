九里は8回113球4失点の粘投…シーモアが2号2ランパーソル パ・リーグ公式戦が26日、2試合行われ、オリックスは日本ハムに9-4で勝利し、西武は楽天に3-0で延長戦を制した。なお、ソフトバンクとオリックスの試合は降雨によりノーゲームとなった。オリックス先発の九里亜蓮投手は初回に2点を失うも、その後は立て直し7回まで1安打に抑える投球を見せた。打線は初回に森友哉捕手、来田涼斗外野手の連続適時打で逆転に成功。3回に