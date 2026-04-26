「ユニクロ」のグラフィックTシャツブランド「UT」は、4月29日（水）から、『ドラゴンクエスト』と初コラボしたコレクションを、全国の店舗およびオンラインストアで発売する。【写真】インパクト大！背面にキングスライムをデザインしたTシャツ■『ドラクエ』40周年に初コラボが実現今回登場するのは、今年誕生から40周年を迎えるロールプレイングゲームの金字塔『ドラゴンクエスト』と初のコラボレーションが実現した新作