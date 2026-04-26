お笑い芸人・タケトが２５日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「タケトのゾゾッとＴＯＷＮ」を更新した。この日は、昨年の「Ｒ−１グランプリ」で史上最年長ファイナリストとなり、ブレーク中のピン芸人・チャンス大城をゲストに迎えた。チャンスは下積み時代のバイト生活を述懐。のちに売れっ子芸人となる２人と造園会社でアルバイトをしていたことを明かした。チャンスとともにアルバイトをしていたのは「Ｍ−１グランプ