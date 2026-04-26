「阪神１−０ＤｅＮＡ」（２６日、甲子園球場）阪神が主砲の一発で取った虎の子の１点を守り切り、今週初勝利。藤川球児監督（４５）が監督通算１００勝を達成し、巨人・原辰徳監督がもつセ・リーグ記録（１６７試合）に並ぶ最速タイ記録となった。試合後、節目の監督通算１００勝について問われた藤川監督は「やっぱり選手たちがグラウンドで素晴らしいパフォーマンスを残し、それからさらに上手くなりたいと磨いてくれてい