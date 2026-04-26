◇セ・リーグ阪神1―0広島（2026年4月26日甲子園）阪神は広島に競り勝って連敗を2でストップした。大竹耕太郎投手（30）は7回4安打無失点と快投し、今季初勝利。これで甲子園の広島戦では無傷の6連勝となった。テンポよくスコアボードに「0」を刻み、1―0で迎えた7回。菊池、大盛に連打を浴びるなど、2死二、三塁とされた。一打出れば逆転の場面で、最後は勝田を低めの変化球で二ゴロ。唯一のピンチを抑え、マウンド上で