「愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会協賛競輪・Ｇ３」（２６日、名古屋）北井佑季（３６）＝神奈川・１１９期・Ｓ２＝が最終２角７番手から豪快にまくって優勝。Ｓ級復帰２場所目での優勝で、２０２３年９月向日町以来、通算２回目のＧ３制覇となった。２着は地元の纐纈洸翔（愛知）、３着に柿沢大貴（長野）が入った。豪脚を発揮してＳ級復帰後の初優勝をＧ３で決めた北井。「うれしいのとホッとした気持ちです」と振