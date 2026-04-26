コスプレーヤーえなこ（32）が26日、インスタグラムを更新。ストーリーズ機能を用いて結婚観を明かした。えなこは自身の振り袖姿を投稿し「女側が結婚を待ち望んでる側って偏見そろそろ無くならないかな趣味や仕事以上に優先したいものがないし常に女が結婚したがってるって決めつけないでほしい〜!!」と想いをつづった。