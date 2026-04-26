男性４人組エアバンド「ゴールデンボンバー」のメンバー・樽美酒研二が２６日までに、インスタグラムを更新。豪華な顔ぶれで草野球を楽しむ姿を公開した。「今日のチームメイト様阪神タイガース、横浜ベイスターズで活躍された大和さん守備上手すぎてメンタル鍛えられました」とつづり、前田大和氏との２ショットをアップした。さらに続く投稿では「氷魚くんバッティングめちゃくちゃ良いんですあと、とにかく優しいん