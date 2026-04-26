◆第６１回フローラＳ・Ｇ２（４月２６日、東京競馬場・芝２０００メートル＝２着までオークスの優先出走権、良）オークス（５月２４日、東京）トライアルは３歳牝馬１２頭立て（サムシングスイートは出走取消）で争われ、キャリア１戦で２番人気に支持されたラベルセーヌ（美浦・鹿戸雄一厩舎、父キズナ）が５着に敗れた。荻野極騎手を背に好スタートから２番手につけたが、道中は序盤から折り合いを欠くシーンを見せた。最後の