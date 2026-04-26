◆バスケットボールＢ１リーグ第３５節レバンガ北海道８３ー８１群馬（２６日・北海きたえーる）Ｂ１東地区５位のレバンガ北海道は同地区の群馬に８３―８１で勝利した。４０点差の大敗を喫した前日の借りを返し、Ｂリーグ通算２００勝を達成。今季３６勝目を挙げ、勝率６割以上を確定させた。ブザービーターで逆転を狙った相手の３点シュート（Ｐ）がリングにはじかれると、５９８４人の観客が詰めかけた会場は割れんばかり