ホワイトハウス記者会が主催した晩餐会で発砲した男は、カリフォルニア州トーランス在住の教師コール・アレン容疑者（３１）と特定された。米紙ニューヨーク・ポストが２５日、報じた。連邦法執行当局によると、アレン容疑者は２５日、ワシントン・ヒルトンホテルに侵入し、トランプ大統領と約２５００人の来場者が集まっていた宴会場に向かって突進した後、逮捕されたという。発砲は午後８時３０分過ぎ、サラダが提供されて