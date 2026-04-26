◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ１―４巨人（２６日・横浜）巨人が２連勝で２カード連続勝ち越し。貯金は今季最多の４となった。先発・井上は３回まで完全投球。４回は先頭・三森に中前打を許したが、続く佐野を二ゴロ併殺に封じた。２―１の６回こそ味方のミスも絡み１死一、三塁を招くと、三森に右前適時打を浴びたが、後続を断った。左腕は６回１失点で２勝目を挙げた。打線は２回２死から平山が二塁打を放つと、続く小浜