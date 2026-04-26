面識のある女性に暴行し、けがをさせた疑いで、鹿児島市の職業不詳の男（29）が、逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、鹿児島市城山町の職業不詳の男（29）です。 鹿児島南警察署によりますと、男は3月2日の深夜、鹿児島市内の屋内で、鹿児島市の30代女性に対し、首や背中を手で押すなどの暴行を加え、女性を転倒させ、頭にけがをさせた疑いがもたれています。 けがをした直後に、女性が警察に通報し発覚したもの