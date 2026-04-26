【モデルプレス＝2026/04/26】アーティストのRYOKI MIYAMA（三山凌輝）が4月26日、都内で開催された「RYOKI MIYAMA 2026 Birthday Concert！！！」囲み取材に出席。自身初のバースデーライブの意気込みを語った。【写真】元BE:FIRSTメンバー、圧巻パフォーマンス披露◆RYOKI MIYAMA、バースデーライブ開催RYOKI MIYAMAは、本日の誕生日当日にバースデーライブを開催。約700人のファンとともに迎えるこの日は、翌月5月からスタート