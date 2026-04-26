さぬき市長選に立候補した3人 任期満了に伴うさぬき市長選挙は、けさから投票が行われています。立候補しているのは、届け出順に新人で香川県ＰＴＡ連絡協議会の会長などを務めた名和京太郎さん（62）、現職で6回目の当選を目指す大山茂樹さん（75）、新人で総合商社に務めた経験を持つ三木重昌さん（59）です。投票は、26日午前7時から、さぬき市内23カ所の投票所で行われています。さぬき市選挙管理委員会によりますと、午