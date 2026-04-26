北海道の礼文島観光協会が募集していたホッケの食観光を推進するキャンペーンのキャラクター名は「ほけっぴー」に決まった。全国から８０３件（道内５０５件、道外２９８件）の応募があった。語感やキャラクター性、覚えやすさなどを基準に３候補を絞り、「ホッケ企画参加者ＬＩＮＥ」で投票を実施。「ほけっぴー」の投票数が最多だった。「ほけっぴー」「ホケッピー」というネーミングの応募者は４人いた。想定を上回る応募