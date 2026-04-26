サッカー女子のSOMPO・WEリーグ第19節最終日は26日、NACK5スタジアム大宮などで行われ、2位の三菱重工浦和が大宮に0―2で敗れ、勝ち点41から伸ばせなかった。首位INAC神戸と6差。新潟はちふれ埼玉を2―1で下し、ノジマ相模原はC大阪ヤンマーに3―0で快勝した。