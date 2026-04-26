大相撲の春巡業は26日、埼玉県入間市で行われ、27日間の全日程を終了した。横綱大の里や大関安青錦が負傷で途中離脱する中、一人横綱として引っ張った豊昇龍は「とにかくけがなく、無事に終わることができて良かった」と語った。27日に夏場所（5月10日初日）の番付が発表される。豊昇龍は昇進8場所目での横綱初制覇に向け「巡業で稽古や基礎運動をやってきた。体の反応は良かった。夏場所に向けて準備していく」と意気込んだ。