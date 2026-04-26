三種町の「橋本五郎文庫」が開館からまもなく15周年を迎えるのを前に25日、記念のイベントが開かれました。2011年4月29日、旧鯉川小学校の校舎を活用して開館した「橋本五郎文庫」。三種町出身で読売新聞 特別編集委員を務める橋本五郎さんが寄贈した本など、およそ4万8000冊が並びます。25日、15周年を記念してイベントが開かれ、およそ500人が集まりました。図書館を作るのが一番の夢だったという五郎さん。橋本五郎さん「橋本五