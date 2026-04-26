21日にU-19日本代表候補合宿を終えたFC東京のFW尾谷ディヴァインチネドゥは、24日のJ1百年構想リーグ第12節・水戸ホーリーホック戦でベンチ入り。「代表活動で試合勘も取り戻せた。コンディションも全然悪くなかった」(尾谷)。出番こそなかったが、出場には意欲をのぞかせていた。来年のU-20ワールドカップ出場を目指す山口智監督体制のU-19日本代表は、国内組のみで19日から21日まで合宿を実施。初めて日の丸を着ける選手もい