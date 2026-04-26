4月26日、北海きたえーるで「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1リーグ戦第35節GAME2が行われ、GAME1で大敗を喫したレバンガ北海道が群馬クレインサンダーズ相手に83－81で勝利した。 前日のGAME1では、群馬を前に65－105と40点差の歴史的大敗を喫し、チャンピオンシップ（CS）進出の可能性が完全に消滅。失意のなかで迎えたGAME2だったが、北海道の選手たちは5984人のファ