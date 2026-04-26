きょう（26日）午後、香川県善通寺市の用水路で、倒れている男性が見つかり、その後病院で死亡が確認されました。 【地図】男性が発見された付近 警察によりますと午後0時半ごろ、善通寺市善通寺町で付近を通りかかった車のドライバーから道路脇の用水路に「人が倒れている」という内容の110番通報がありました。用水路には男性が倒れていて、病院に搬送されましたが死亡が確認されました。 男性が見つかったのは野田院古