【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第12節】(ニンスタ)愛媛 3-0(前半0-0)讃岐<得点者>[愛]斉藤涼優(54分)、田口裕也(61分)、オウンゴール(90分+1)<警告>[愛]斉藤涼優(14分)、杉山耕二(16分)[讃]林田魁斗(38分)、田尾佳祐(65分)、左合修土(71分)主審:大穂祐太