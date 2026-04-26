【J2・J3百年構想リーグ EAST-B第12節】(サンアル)松本 0-1(前半0-0)長野<得点者>[長]長谷川隼(65分)<警告>[松]深澤佑太(45分+2)、村越凱光(81分)、小田逸稀(85分)主審:松澤慶和