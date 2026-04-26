【J2・J3百年構想リーグ WEST-A第12節】(ギケンス)高知 2-1(前半0-0)徳島<得点者>[高]河田篤秀(46分)、新谷聖基(66分)[徳]カイケ(49分)<退場>[徳]宮崎純真(27分)<警告>[高]藤森隆汰(90分)主審:窪田陽輔