【その他の画像・動画等を元記事で観る】 RIIZE（ライズ）の新曲「KILL SHOT」に乗せた、TVアニメ『キルアオ』のノンクレジットエンディング映像がYouTubeにて公開された。 ■新曲「KILL SHOT」は、“表と裏” “日常と非日常”が交差する『キルアオ』の世界観を表現した楽曲 TVアニメ『キルアオ』ノンクレジットエンディング映像は、39歳の伝説の殺し屋から突如として13歳の中学生へと姿を変えた主人公・大狼十三（大人）の