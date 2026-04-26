【動画】宮舘涼太“エータ”の笑顔はじける！ほのぼの動画 Snow Man・宮舘涼太が主演を務めるオシドラサタデー『ターミネーターと恋しちゃったら』公式Instagramでは、宮舘が演じるエータの動画を公開した。 ■宮舘涼太「一緒に練習していい？」優しく話しかける 同ドラマ公式Instagramでは、「エータの文鳥日記」として動画を公開。 この日の宮舘は、自身が演じる“エー