3日に京都競馬場で第173回（GI、芝3200m）が開催。大阪杯で復権を示したダービー馬クロワデュノール、昨年の覇者ヘデントール、阪神大賞典の勝ち馬アドマイヤテラ、ダイヤモンドSの勝ち馬スティンガーグラスなどが出走予定。ここでは過去10年のデータから予想のヒントになる「前走ローテ」を分析していく。 ■クロワデュノールは父と同ローテ 前走・阪神大賞典組は過去